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В Пермском крае планируется запретить продажу вейпов в киосках
По данным органов внутренних дел Пермского края, в сентябре проведено масштабное оперативно-профилактическое мероприятие, в рамках которого проверено 380 торговых объектов, осуществляющих реализацию вейпов в крупных муниципалитетах региона – Перми, Кунгуре, Кудымкаре, Соликамске, Березниках. Выявлено 114 нарушений.
Напомним, с 1 июня 2023 года в России запрещена розничная торговля вейпами на ярмарках, на выставках, путем развозной и разносной торговли, дистанционным способом продажи. Их можно продавать только в магазинах и павильонах. Также запрещена розничная торговля вейпами с их выкладкой и демонстрацией в торговом объекте.
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