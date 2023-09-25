В Пермском крае планируется запретить продажу вейпов в киосках

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин поручил ускорить доработку законопроекта, который устанавливает запрет на территории Прикамья розничной торговли устройствами для потребления никотинсодержащей продукции (вейпов), никотинсодержащими жидкостями в нестационарных торговых объектах. На сегодняшний день документ, разработанный региональным Минпромторгом, проходит проверку в профильных ведомствах. После этого его планируется внести на рассмотрение в Законодательное собрание.По данным органов внутренних дел Пермского края, в сентябре проведено масштабное оперативно-профилактическое мероприятие, в рамках которого проверено 380 торговых объектов, осуществляющих реализацию вейпов в крупных муниципалитетах региона – Перми, Кунгуре, Кудымкаре, Соликамске, Березниках. Выявлено 114 нарушений.Напомним, с 1 июня 2023 года в России запрещена розничная торговля вейпами на ярмарках, на выставках, путем развозной и разносной торговли, дистанционным способом продажи. Их можно продавать только в магазинах и павильонах. Также запрещена розничная торговля вейпами с их выкладкой и демонстрацией в торговом объекте.