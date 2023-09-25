← В Перми открылась выставка Зорикто Доржиева "Новая степь"
В Пермском крае планируется запретить продажу вейпов в киосках →
В ГИБДД уточнили обстоятельства аварии с микроавтобусом, перевозившим детей
В ГИБДД Свердловской области рассказали, что водитель автомобиля "Опель" при развороте не пропустил микроавтобус "Мерседес", в котором находились дети, в результате чего машины столкнулись. В салоне автобуса находилось 15 детей, вместе с родителями они возвращались домой из парка "Оленьи ручьи" в город Верхняя Пышма.
По результатам проведенного инспекторами ДПС освидетельствования на состояние опьянения, оба водителя трезвы. Установлены нарушения требований перевозки организованной группы детей: на микроавтобусе отсутствует знак "Дети", желтый маячок, не заключён договор фрахтования, перевозка школьников не была согласована с Госавтоинспекцией. Есть претензии к качеству дороги.
"На месте ДТП сотрудниками Госавтоинспекции выявлены неудовлетворительные дорожные условия в виде износа горизонтальной краевой разметки и занижения обочины. В адрес организации, обслуживающей содержание автодороги, выданы рекомендации по устранению выявленных недостатков", - сообщили в УГИБДД по Свердловской области.
|
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
В Перми открылась выставка Зорикто Доржиева "Новая степь"
Электрички перешли на зимнее расписание
3 октября в Перми стартует фестиваль "Щит России"
Следственный комитет России проводит проверку по факту выката самолета за пределы полосы
Спектакль-медитация: в Театре-Театре состоялась премьера оперы "Сердце Пармы"
Пермякам предлагают обменять монеты на бумажные деньги
Пермские байкеры закрыли мотосезон
В микрорайоне Гайва горела автомойка
В Перми стартовала осенняя озеленительная кампания
На ул. Танкистов произошла коммунальная авария
Добавить комментарий: