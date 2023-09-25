В ГИБДД уточнили обстоятельства аварии с микроавтобусом, перевозившим детей

В ГИБДД уточнили обстоятельства аварии на 291-м км трассе Пермь-Екатеринбург с участием автомобиля "Опель" и микроавтобуса "Мерседес", перевозившего детей.В ГИБДД Свердловской области рассказали, что водитель автомобиля "Опель" при развороте не пропустил микроавтобус "Мерседес", в котором находились дети, в результате чего машины столкнулись. В салоне автобуса находилось 15 детей, вместе с родителями они возвращались домой из парка "Оленьи ручьи" в город Верхняя Пышма.По результатам проведенного инспекторами ДПС освидетельствования на состояние опьянения, оба водителя трезвы. Установлены нарушения требований перевозки организованной группы детей: на микроавтобусе отсутствует знак "Дети", желтый маячок, не заключён договор фрахтования, перевозка школьников не была согласована с Госавтоинспекцией. Есть претензии к качеству дороги."На месте ДТП сотрудниками Госавтоинспекции выявлены неудовлетворительные дорожные условия в виде износа горизонтальной краевой разметки и занижения обочины. В адрес организации, обслуживающей содержание автодороги, выданы рекомендации по устранению выявленных недостатков", - сообщили в УГИБДД по Свердловской области.