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В Перми открылась выставка Зорикто Доржиева "Новая степь"
А еще понятные, и вечные для художников темы — любовь, смерть, куда мы и кто мы? Воплощенные в живописи и графике, скульптуре и коллажах. Практически все работы насыщены востоком, но в них больше фэнтези, чем этнографии. А кроме того - аллюзии на Серова и Леонардо да Винчи, чисто авторские, достойные восхищения, женщины. Редкая для современных художников - детская серия. В деталях этих картин — Алмазном мече из Майнкрафта или доспехах из картонных коробок - практически каждый сможет найти свое детство. Зорикто Доржиев, художник: «Это было наше все, все эти детские игры, игры во что-то, то есть ты выступаешь режиссером и сценаристом всей этой детской истории, вокруг меня всегда консолидировалась куча детей».
Выставке Зорикто «Новая степь» открылась в Центральном выставочном зале Перми при полном аншлаге. Так же, как ранее они проходили в Русском музее, Третьяковской галерее, Музее Востока. Больших трудов стоило привести Зорикто в Пермь, но помогли меценаты - агрохолдинг «Дороничи» и Группа компаний «Железно».Вера Каргашина, директор Центрального выставочного зала: «Это было бы невозможно без их поддержки, без их помощи, мы безумно благодарны, у нас это первый опыт такой поддержки и взаимодействия с таким именем, с таким автором, мы очень рады».
Выставка будет работать до 29 октября, и до этого времени каждый зритель сможет оценить всю широту замысла Зорикто Доржиева. Степные мотивы представлены в том числе на выставке, а степь, говоря языком авторов — это и есть мировая цивилизация, где люди, словно кочевники, находятся в странствиях и бесконечном поиске.
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