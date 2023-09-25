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Электрички перешли на зимнее расписание

Пермские электрички перешли на зимнее расписание. 25 сентября с маршрутов ушли сразу несколько пригородных дачных поездов.
"Эта отмена традиционная. Основная масса поездов остается. Отменяются только те поезда, которые были назначены специально для того, чтобы возить дачников. При этом количество дачников снижается, но увеличивается число других категорий - по работе, студентов, школьников. Напоминаем, что для студентов и школьников с прошлого года действует 50-процентная льгота на проезд, важно подтвердить свою льготу справкой из учебного учреждения или продлить студенческий билет. Все изменения в расписании можно смотреть в нашем мобильном приложении "РЖД Пассажирам" - там и онлайн-расписание, там же можно купить билет", - рассказал Сергей Канцур, генеральный директор АО "Пермская пригородная компания.Подробности выяснял Сергей Овчинников.

Опубликовано: 25.09.2023 в 14:25 в рубрике - Вести Пермь

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В Перми открылась выставка Зорикто Доржиева "Новая степь" →

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