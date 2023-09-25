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3 октября в Перми стартует фестиваль "Щит России"
Учредителем фестиваля выступила Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания (ВГТРК). Фестиваль состоится при поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ, Администрации губернатора Пермского края.
Организационный комитет фестиваля возглавил Рифат Сабитов, заместитель генерального директора ВГТРК - руководитель регионального департамента, а жюри фестиваля - Александр Сладков, специальный корреспондент ВГТРК. Участников ожидают мастер-классы, экскурсии, дружеское общение.
6 октября состоится торжественная церемония награждения победителей творческого конкурса фестиваля.
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