В Перми Следственный комитет России проводит проверку по факту выката самолета за пределы полосы после приземления. ЧП произошло днем 22 сентября в аэропорту Большое Савино после приземления пассажирского самолета, выполнявшего рейс по маршруту Анталья-Пермь. Боинг турецких авиалиний выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы на 50 метров. На борту находилось 174 пассажира, среди которых 26 детей и 7 членов экипажа. Через некоторое время лайнер отбуксировали, машина никаких видимых повреждений не получила. На месте происшествия работали следователи Следственного комитета."Центральным межрегиональным следственным управлением на транспорте Следственного комитета Российской Федерации организована доследственная проверка по факту выката пассажирского самолета за пределы полосы после приземления в аэропорту Перми. По предварительным данным, днём 22 сентября 2023 года в аэропорту г. Перми после приземления пассажирского самолета, выполнявшего рейс по маршруту "Анталья - Пермь", он выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы на 50 метров. Пострадавших среди пассажиров и членов экипажа нет. На месте происшествия работают следователи СК, опрашиваются пассажиры и иные лица, проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", - рассказал Кирилл Васеев, и.о. старшего помощника руководителя Управления СК РФ.