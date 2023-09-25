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Спектакль-медитация: в Театре-Театре состоялась премьера оперы "Сердце Пармы"
Кирилл Бузмаков, дирижер- постановщик оперы «Сердце Пармы»: "Если вы хотите раскусить этот спектакль, вам нужно прийти раза три минимум. Потому что с первого раза это не поддается восприятию. Может быть, за редким исключением. Важен процесс, не важен результат - как поворачиваете голову, как ведете руку, как звук длится - как будто бесконечное количество тактов. В эти смыслы мы пытаемся погрузить зрителя".Получился своеобразный спектакль -медитация. Такого в этом театре ещё точно не делали. Не каждый зритель сможет прочувствовать постановку с первого раза. Здесь нужно поработать над собой и, главное, никуда не спешить - и тогда театральное восприятие станет совсем другим, и это будет бесценным опытом для каждого пришедшего зрителя.
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