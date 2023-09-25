Спектакль-медитация: в Театре-Театре состоялась премьера оперы "Сердце Пармы"

В пермской постановке Театра-Театра "Сердце Пармы" каждый исполнитель на сцене не только поёт, но и использует музыкальные инструменты. Девушки в спектакле играют на обертоновых флейтах, барабанах и пэлянах. Мужчины же извлекают звуки из металлических труб. При этом каждый исполнитель существует на сцене в индивидуальном темпе.Эпизоды перекликаются с романом, но создают при этом новое пространство образов и смыслов. Театральная условность сценического действия позволяет отвлечься от романа и тем более фильма по произведению Алексея Иванова. Опера «Сердце Пармы» Театра-Театра – это сочиненный мир, в котором любовь не идеальна, музыка математична, костюмы футуристичны. Необычная трактовка скорее отсылает к философским пластам книги, а не к самому сюжету. Важной чертой оперы является почти полное отсутствие текстов: артисты пропевают отдельные ноты и слова, и лишь у главных персонажей есть небольшие текстовые фрагменты.Кирилл Бузмаков, дирижер- постановщик оперы «Сердце Пармы»: "Если вы хотите раскусить этот спектакль, вам нужно прийти раза три минимум. Потому что с первого раза это не поддается восприятию. Может быть, за редким исключением. Важен процесс, не важен результат - как поворачиваете голову, как ведете руку, как звук длится - как будто бесконечное количество тактов. В эти смыслы мы пытаемся погрузить зрителя".Получился своеобразный спектакль -медитация. Такого в этом театре ещё точно не делали. Не каждый зритель сможет прочувствовать постановку с первого раза. Здесь нужно поработать над собой и, главное, никуда не спешить - и тогда театральное восприятие станет совсем другим, и это будет бесценным опытом для каждого пришедшего зрителя.