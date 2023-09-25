Пермякам предлагают обменять монеты на бумажные деньги

С 25 сентября по 8 октября при поддержке Банка России пройдёт всероссийская акция «Монетная неделя». В течение двух недель любой желающий сможет обменять скопившиеся дома монеты на бумажные деньги. Для этого нужно обратиться в отделение банка-участника акции с паспортом. Перед обменом мелочь необходимо рассортировать по номиналу. В некоторых банках её можно будет обменять на памятные монеты.Акция «Монетная неделя» является регулярной, она направлена на то, чтобы мелочь, которая оседает в карманах и копилках, вернулась в платёжный оборот. Банки Пермского края также принимают участие в акции. К обмену принимаются любые монеты Банка России, которые находятся в обращении, в том числе потемневшие, окисленные, погнутые, поцарапанные или просверленные дензнаки.«Банк России чеканит огромное количество монет, но большая их часть не возвращается в оборот. Не эффективными становятся и традиционные каналы возврата. Например, транспортные предприятия переходят на безналичную оплату. При высоком спросе на монету организации розничной торговли в то же время неохотно принимают ее в оплату товаров. Покупатели также не спешат нести ее в магазины. Монеты оседают в копилках граждан. Проведение акции поможет вернуть мелочь, скопившуюся у людей, в оборот и сократить затраты на ее чеканку», – рассказала заместитель управляющего Отделением Банка России по Пермскому краю Марина Проскурякова.Всего в Перми и Пермском крае в акции примут участие 16 банков и около 70 их подразделений.Подобные акции уже проводилась на территории Пермского края в 2018–2020 годах. Благодаря им жители Перми и Пермского края смогли сдать в местные банки и вернуть в оборот более 6 тонн монет на сумму более трех млн рублей.