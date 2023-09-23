Дмитрий Махонин наградил лучших работников "Мотовилихинских заводов"
Сейчас предприятие полностью обеспечено заказами и приступает к реализации масштабной инвестиционной программы.
Дмитрий Худеньких, работник военного дивизиона ПАО «Мотовилихинские заводы»: "У нас строятся и ремонтируются корпуса, закупается новейшее оборудование. Это задачи, это вызов для предприятия. Мы их решим. Также мы обучаем персонал различным специальностям, поэтому из-за роста объемов мы работаем круглосуточно, в субботу и в воскресенье. Это оплачивается согласно законодательству".
Также на этой неделе стало известно о выходе «Мотовилихинских заводов» из процедуры банкротства. Работа над финансовым оздоровлением предприятия велась пять лет — курировали ее краевые власти и госкорпорация «Ростех». За это время предприятие нарастило производство военной и гражданской продукции, освоило несколько видов стали.
Дмитрий Махонин, губернатор Пермского края: "Сейчас мы выходим в стадию строительства новых корпусов, два корпуса по 20 тысяч квадратных метров, которые, по большому счету, станут началом реновации и преображении этой территории. И выход из процедуры банкротства также процессуально помогает нам ремонтировать те цеха, которые сейчас в полуразрушенном состоянии находятся".
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