Пермский край. Неделя за 159 секунд

Темы недели, о которых стоит сказать особо, в специальном проекте "Неделя за 159 секунд".ВЫВОДЫ НЕДЕЛИ«Цена счастья»210 тысяч рублей в месяц. Чистыми. Столько стоит счастье по-пермски. Крупный рекрутинговый портал выяснял, какая сумма сделает россиян счастливыми. И вышло, что аппетиты пермяков чуть выше средних. По России вопрос закрывается за 200 тысяч. А еще пермское счастье дорожает. Еще в 2019-м хватало 140 тысяч рублей. В марте этого года была взята планка в 200 тысяч. К этому дню набежала еще десятка.ПРОЦЕССЫ НЕДЕЛИ«Теплый старт»Пермь начали греть. Официально заявлено, что на неделе отопительный сезон стартовал. Традиционно первые на очереди детсады, школы и больницы. Жилые дома будут подключать с будущего понедельника. Традиционное предупреждение: сразу тепло не станет. На то, чтобы всю систему раскочегарить, нужно 2-3 недели. Тем временем заявлено, что городские фонтаны выключат на зиму 30 сентября и законсервируют аж до мая следующего года.УГРОЗА НЕДЕЛИ«Сезонный рестайлинг»Омикрон уже здесь, пиролы пока нет. Но на всякий случай ждем. Это про штаммы коронавируса, который опять активничает. Количество заболевших растет. Местами опять вспоминают про «ковидные» ограничения. Но все пока в версии ЛАЙТ. Эпидемии нет, болезнь протекает достаточно легко и похожа на обычную простуду. Маски в присутственных местах могут понадобиться, но и здесь без особого энтузиазма.ОБЪЯВЛЕНИЕ НЕДЕЛИ«Шедевры на чемоданах»Постоянные экспозиции в пермской галерее ВСЕ! С 3 октября их начнут закрывать. Временные выставки еще поработают, но тоже недолго. Дальше «чемодан — вокзал — новое здание». Его обещают открыть уже следующей весной. Сверхзадача — собрать первую экспозицию на новом месте уже к сентябрю. Дальше есть желание добавлять новую каждые два месяца.