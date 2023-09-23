В Перми выбрали лучшего пожарного МЧС России

На стадионе "Динамо" в Перми состоялся финальный этап смотров-конкурсов на звание "Лучший начальник караула" и "Лучший пожарный" МЧС в 2023-м году. В состязаниях принимают участие 11 лучших начальников караулов и 12 лучших пожарных из всех уголков России: из города Санкт-Петербург, Республик Башкортостан, Коми, Татарстан, Тыва, Красноярского, Краснодарского и Пермского края, Астраханской, Московской, Свердловской, Пензенской, Калужской, Нижегородской, Ивановской, Иркутской, Тульской областей, представители специального управления из Нижнего Новгорода.Участники состязались в ликвидации условного возгорания, вскрытии двери бензорезом и спасении пострадавших.Илья Денисов, заместитель министра МЧС России: "Здесь собрались лучшие представители, которые победили у себя в пожарных частях, в отрядах, в главных управлениях на уровне Федерального округа".Чусовлянин Андрей Пономарёв занял по итогам всех этапов третье место, на первом - пожарный из Санкт-Петербурга Максим Дмитриев, на втором - Анатолий Паллас из Свердловской области. Среди начальников караулов победителем стал свердловчанин Николай Щибрик.