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В Перми выбрали лучшего пожарного МЧС России
Илья Денисов, заместитель министра МЧС России: "Здесь собрались лучшие представители, которые победили у себя в пожарных частях, в отрядах, в главных управлениях на уровне Федерального округа".
Чусовлянин Андрей Пономарёв занял по итогам всех этапов третье место, на первом - пожарный из Санкт-Петербурга Максим Дмитриев, на втором - Анатолий Паллас из Свердловской области. Среди начальников караулов победителем стал свердловчанин Николай Щибрик.
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