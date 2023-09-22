В Перми запущено отопление в 384 объекта социальной сферы
Таким образом, за 4 дня с начала отопительного сезона теплом обеспечены 49% объектов социального назначения. Также запущено 814,5 км теплосетей, 64 центральных тепловых пунктов и 37 котельных.
Также идёт подключение жилых домов, которые находятся рядом с объектами соцсферы и имеют общую с ними систему теплоснабжения. Так, на данный момент отопление подано в 612 многоквартирных домов, что составляет 11% от общего количества жилого фонда в Перми.
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