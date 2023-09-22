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В Перми состоится предпоказ сериала «Плакса»
По сюжету картины главная героиня - девочка Маша - вместе с родителями вынуждена переехать в другой город. После гимназии на Рублевке девочке непросто смириться с порядками провинциальной школы.
После просмотра состоится обсуждение темы буллинга. В обсуждении примет участие режиссер сериала Андрей Силкин. Он родился в Верещагино, сейчас долгое время работает в Москве.
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