В октябре в Прикамье возможны перерывы телерадиовещания

В октябре в небе над Пермским краем будет наблюдаться осенняя интерференция – природное явление, когда Солнце, спутник связи в космосе и наземные приемные телерадиостанции оказываются на одной оси. Оно происходит дважды в году, весной и осенью.Интерференция влияет на качество приема сигнала программ цифрового эфирного телевидения в составе пакетов РТРС-1 и РТРС-2, аналоговых программ телевидения и радио.Солнце является источником мощных радиоволн, в период интерференции они накладываются на полезный сигнал от спутника и создают помехи. Благодаря системе оперативного резервирования, которую применяет РТРС, большинство телезрителей не заметят изменений. Однако не исключены моменты, когда изображение может застыть, рассыпаться на пиксели или полностью пропасть. Через несколько минут благодаря вращению Земли спутник связи «уходит» из-под «солнечной засветки» и вещание восстанавливается.В этом году в Пермском крае осенняя интерференция продлится с 4 по 22 октября. В этот период с 10:00 до 14:00 возможны перерывы телерадиовещания длительностью от нескольких секунд до нескольких минут.