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В Театре-Театре представят оперу "Сердце Пармы"
Как сообщают в театре, спектакль представляет собой уникальный образец синтетического искусства: вокал, пластика, драматическое существование актеров органично соединяются с элементами кукольного театра и эффектной сценографией. Первые показы оперы «Сердце Пармы» состоятся 21 и 22 сентября в 19:00, 23 и 24 сентября в 14:00 и 18:00. В рамках премьерной серии театр организует для зрителей три тематические выставки. В нижнем фойе гостей ждут изображения и легенды пермского звериного стиля в экспозиции «Духи Пармы». В верхнем фойе разместится фотовыставка «В сердце пармы» с авторскими фотографиями природы Пермского края от Юрия Чернова, Александра Панькова, Павла Жигалова и Сергея Харина, а также выставка эскизов костюмов и сценографии оперы.
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