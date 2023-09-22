В Перми выбирают лучшего пожарного

На стадионе "Динамо" в Перми сегодня стартует финальный этап смотров-конкурсов на звание "Лучший начальник караула" и "Лучший пожарный" МЧС в 2023-м году. Участники будут состязаться в ликвидации условного возгорания, вскрытии двери бензорезом и спасении пострадавших.В состязаниях принимают участие 11 лучших начальников караулов и 12 лучших пожарных из всех уголков России: из города Санкт-Петербург, Республик Башкортостан, Коми, Татарстан, Тыва, Красноярского, Краснодарского и Пермского края, Астраханской, Московской, Свердловской, Пензенской, Калужской, Нижегородской, Ивановской, Иркутской, Тульской областей, представители специального управления из Нижнего Новгорода.В первый день соревнований участники показали профильные теоретические знания и продемонстрировали свою физическую подготовку, выполнив подтягивание на перекладине и сдав норматив по челночному бегу 10х10.В рамках второго дня состязаний пожарные выполнили «домашнее задание» в виде прикладного упражнения по пожарно-спасательной подготовке.Сегодня - заключительный, самый зрелищный день соревнований.Пожарные в полной боевой экипировке выполняют элементы кроссфита, ликвидируют условный очаг возгорания, вскрывают двери бензорезом, спасают условного пострадавшего и поднимаются на третий этаж учебной башни. Начальники караулов дополнительно решат тактические задания по теоретическому тушению пожаров и спасению людей.