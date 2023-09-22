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В Перми выбирают лучшего пожарного
В состязаниях принимают участие 11 лучших начальников караулов и 12 лучших пожарных из всех уголков России: из города Санкт-Петербург, Республик Башкортостан, Коми, Татарстан, Тыва, Красноярского, Краснодарского и Пермского края, Астраханской, Московской, Свердловской, Пензенской, Калужской, Нижегородской, Ивановской, Иркутской, Тульской областей, представители специального управления из Нижнего Новгорода.
В первый день соревнований участники показали профильные теоретические знания и продемонстрировали свою физическую подготовку, выполнив подтягивание на перекладине и сдав норматив по челночному бегу 10х10.
В рамках второго дня состязаний пожарные выполнили «домашнее задание» в виде прикладного упражнения по пожарно-спасательной подготовке.
Сегодня - заключительный, самый зрелищный день соревнований.
Пожарные в полной боевой экипировке выполняют элементы кроссфита, ликвидируют условный очаг возгорания, вскрывают двери бензорезом, спасают условного пострадавшего и поднимаются на третий этаж учебной башни. Начальники караулов дополнительно решат тактические задания по теоретическому тушению пожаров и спасению людей.
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