← В Перми состоялось открытие памятника башкирскому рудопромышленнику Исмагилу Тасимову
22 сентября - Всемирный день без автомобиля
Всемирный день без автомобиля призван обратить внимание на проблемы загрязнения воздуха, возникновения заторов, а также на вопросы эффективности использования городского пространства.
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В Перми состоялось открытие памятника башкирскому рудопромышленнику Исмагилу Тасимову
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