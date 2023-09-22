В Перми состоялось открытие памятника башкирскому рудопромышленнику Исмагилу Тасимову

В парке «Россия - моя история» представили памятник рудопромышленнику Исмагилу Тасимову, уроженцу села Кояново, основателю Горного училища в Санкт-Петербурге. Презентация дала старт культурной части Всероссийской научно-практической конференции с международным участием «Региональные столицы России - точки опоры и роста», которая в эти дни проходит в Екатеринбурге и Перми. Далее за круглым столом делегаты обсуждали «Становление горного дела и историю уральских заводских поселений». Бюст выдающемуся земляку - часть большого проекта курултая башкир Пермского края – “Тасим центр”. Его работа направлена на сохранение наследия гайнинских башкир. В реализации помогают администрация губернатора Пермского края и главы республики Башкортостан.Расиль Мухаматьянов, председатель исполкома РОО башкир Пермского края «Курултай»: "Методические пособия создали на местном диалекте. Обучили в прошлый год 110 детей в Кояново, Башкултаево, Чернушке и Бардымском районе. Мы детям преподаём, показываем, какие у них были знаменитые предки, то есть пробуждаем у них гордость за свою нацию. Благодаря этому дети втягиваются и хотят сохранить свой язык".