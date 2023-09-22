← В Кировском районе ведется приемка отремонтированных дворов
В Перми состоялось открытие памятника башкирскому рудопромышленнику Исмагилу Тасимову
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← В Кировском районе ведется приемка отремонтированных дворов
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