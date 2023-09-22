← На конкурс "Щит России" подано рекордное количество заявок
В Перми состоялось открытие памятника башкирскому рудопромышленнику Исмагилу Тасимову →
В Кировском районе ведется приемка отремонтированных дворов
Надежда Мельчакова, председатель ТСЖ «Сысольская, 11»: "Здесь такой проезд, сами можете посмотреть, машины нескончаемым потоком, для нас самое главное было – это тротуар".
Сейчас благоустроительные работы в Кировском районе по программе «Формирование комфортной городской среды», входящей в нацпроект «Жилье и городская среда», завершены. Осталось только приёмка. Качество того что сделано вместе с комиссией оценил глава администрации Кировского района Михаил Борисов.
Михаил Борисов, глава администрации Кировского района г. Перми: "Отремонтировано 344 кв. м по проезду, также автомобильные парковки на этот же объём, тротуар - порядка 144 кв. м сделано, 4 урны и лавочки".
Всего в Закамске в рамках национального проекта ремонт проведён по девяти адресам.
На Глазовской, 3 двор тоже привели в порядок. И сами жители поддерживают красоту. Вот разбит цветник и есть даже вертикальное озеленение.
По муниципальной программе «Развитие системы жилищно-коммунального хозяйства» в работе 7 дворов, пять из них уже завершены. Так на Каляева, 12 был уложен асфальт, бордюры, появилась парковка.
Людмила Тукачёва: "Здесь всё было захламлено, заросшее, сейчас сделали парковку. Все жители довольны, машины все ровненько стоят, всё чистенько".
Гарантия на отремонтированные объекты составляет от 3 до 8 лет. Цель пермских властей – сделать городскую среду более комфортной, чтобы жители могли видеть изменения здесь и сейчас.
Михаил Борисов, глава администрации Кировского района г. Перми: "Мы смотрим, чтобы не просто сделать двор, мы смотрим, чтобы сделать и прилегающие территорию в виде межквартальных проездов, а также обязать управляющие компании или иные организации, которые обслуживают многоквартирные дома, чтобы они привели и входные группы в порядок".
Всего по нацпроекту в этом году в Перми будет отремонтировано 57 придомовых территорий, прилегающих к 76 домам, в списке муниципальной программы - 119 объектов.
|
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
На конкурс "Щит России" подано рекордное количество заявок
На автодороге Пермь-Ильинский возвели дополнительные полосы
Депутаты Законодательного собрания одобрили поправки в бюджет
В Перми организаторы подпольного казино отделались штрафами
Возбуждено уголовное дело в отношении пьяного водителя, устроившего аварию, в которой погибла его 2-летняя дочь
Боги переезжают. Экспонаты галереи скоро перевезут во временное фондохранилище
Губернатор Дмитрий Махонин проведет прямой эфир на ГТРК "Пермь"
В видеоловушку попался крупный медведь
Стену центрального теплового пункта украшает рисунок «Вперёд, Пермь»
Пермяк одержал победу в Московском марафоне
Добавить комментарий: