На конкурс "Щит России" подано рекордное количество заявок

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Жюри фестиваля "Щит России", как и прежде, возглавил военный корреспондент ВГТРК Александр Сладков. Участников ждут мастер-классы, экскурсии и дружеское общение.
Игорь Южанинов, директор филиала ВГТРК ГТРК "Пермь": "Фестиваль начинает развиваться в другом масштабе, он стал из межрегионального всероссийским, и помимо телевизионных и радиоработ появились интернет и печатные СМИ. К нам присоединилось очень большое количество гостей, которые приедут".
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