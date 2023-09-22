На конкурс "Щит России" подано рекордное количество заявок

В Перми прошло заседание жюри 26-го Всероссийского патриотического фестиваля СМИ «Щит России». В этом году он состоится с 3 по 7 октября. На конкурс уже подано больше 600 работ со всей страны — это рекордное количество за всю историю фестиваля.Валерий Сергеев, советник ВГТРК, заместитель председателя оргкомитета «Щит России»: "Из 620 работ, которые поступили — небывалая цифра для нас, намного больше, чем на фестивале в прошлом году — мы должны на заседании жюри отобрать шорт-лист. 120 работ, которые уже будут рассматриваться членами жюри".Жюри фестиваля "Щит России", как и прежде, возглавил военный корреспондент ВГТРК Александр Сладков. Участников ждут мастер-классы, экскурсии и дружеское общение.Игорь Южанинов, директор филиала ВГТРК ГТРК "Пермь": "Фестиваль начинает развиваться в другом масштабе, он стал из межрегионального всероссийским, и помимо телевизионных и радиоработ появились интернет и печатные СМИ. К нам присоединилось очень большое количество гостей, которые приедут".