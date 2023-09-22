На автодороге Пермь-Ильинский возвели дополнительные полосы

На дороге Пермь-Ильинский приняли в эксплуатацию новые дополнительные полосы. Расширение произведено на двух участках, их общая протяженность составила почти два километра.Роман Караваев, инженер подрядной организации: "Решетка из арматуры для того, чтобы мелкий сухостой не проникал в водопропускное сооружение".Инженер подрядной организации Роман Караваев показывает результат проделанной работы на участке дороги Пермь-Ильинский. Вокруг реки, потому особое внимание предотвращению возможных потопов.Роман Караваев, инженер подрядной организации: "Выполнен защитный забор от карчехода, который в период весеннего паводка будет защищать водопропускную трубу".На трассе Пермь-Ильинский сданы дополнительные полосы движения. Ширина трассы в некоторых участках теперь увеличилась на 4 метра.Расширение произведено на двух участках. Все они расположены на территории Добрянского округа, общая протяженность 1,7 километра.Сейчас идет приемка работ. Специалисты замеряют все параметры дороги - ширину полос и обочины, наличие дождевых сливов, а также качество уклонов для водоотведения во время дождей.Владимир Шкурко, руководитель проекта: "11 метров ширина проезжей части всей дороги. Результат проверки - соответствует проекту".С вводом в эксплуатацию нового участка трасса из Перми в Ильинский полностью преобразилась. Ранее здесь была построена кольцевая развязка и обустроен перекрёсток на пересечении дороги в сторону Хохловки.Араик Гукасян, мастер СМР: "Выполнены работы по замене дорожного полотна по проекту, сделано барьерное ограждение, удлинение железобетонных труб".Ремонт дороги повысит туристическую привлекательность ближайших территорий - Хохловки и Ильинского. Вдоль трассы сделаны комфортные съезды в лес, что особенно актуально любителям грибной охоты.Расширение трасс ведется в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». В прошлом году завершились работы по возведению дополнительных полос на пяти участках направления Полазна-Чусовой. Общая протяженность там составила больше 7 километров.Дмитрий Махонин, губернатор Пермского края: "До Чусового дополнительные полосы были построены. Это и скорость передвижения, а самое главное - это безопасность движения. Для нас очень важно, мы отмечаем сейчас снижение аварийности и смертности на дорогах. А это самое основное, для чего мы работаем в этой части".Всего же в этом году только в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги" на строительство и ремонт дорог в Прикамье было выделено больше 6 млрд рублей.