Депутаты Законодательного собрания одобрили поправки в бюджет

На пленарном заседании Законодательного Собрания Пермского края депутаты сегодня выделили дополнительные деньги на строительство дорог и ремонт медицинских учреждений. Кроме того, принято решение о новых мерах поддержки многодетных семей. К сентябрю региональный Минфин может уже подробно отчитаться по исполнению бюджета за первое полугодие. И результаты 2023 года пока не могут не радовать: налоговые поступления значительно больше прогнозных цифр, так что и увеличение расходов выглядит здесь вполне логичным.Итак, краевая казна за счет налоговых поступлений дополнительно пополнилась более чем на полтора миллиарда рублей. При этом расходы увеличились сразу на 6 миллиардов. Больше всего средств получит транспортная отрасль. Это позволит ускорить строительство дорожных развязок и приобрести новые автобусы для муниципалитетов. Значительно увеличатся и расходы на здравоохранение.Спикер краевого парламента Валерий Сухих отметил большую заслугу губернатора Дмитрия Махонина в том, что удалось изыскать такие объемы дополнительных средств на столь важные для жителей края направления.Дмитрий Махонин, губернатор Пермского края: «1,3 млрд рублей дополнительно будет направлено на капитальный ремонт 12 медицинских учреждений. В результате чего, площадь проведенных ремонтов увеличится более, чем в два раза. Помимо ремонтов дополнительно направим почти 500 млн рублей на обеспечение лекарствами льготников. Это поможет увеличить количество и объем выдаваемых препаратов».Еще один законопроект, который должен вступить в силу уже в этом году, касается обучения детей из многодетных малоимущих семей в средних учебных заведениях: училищах, колледжах и техникумах. По этому закону регион компенсирует половину расходов семьи на обучение ребенка по востребованным для края специальностям.Сергей Ветошкин, председатель комитета Законодательного собрания Пермского края по социальной политике: "Таким образом мы будем помогать многодетным малоимущим семьям обучать ребят по тем профессиям, которые являются в Пермском крае востребованными. Таких специальностей более 72 на сегодняшний день".Решения депутатов Законодательного собрания - тот самый случай, когда от голосования до претворения идеи в жизнь проходит минимальное количество времени. Вот и на этот раз положительный результат не заставит себя ждать.