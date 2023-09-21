В Перми организаторы подпольного казино отделались штрафами

В Перми пятеро местных жителей признаны виновными в незаконной организации игорной деятельности.Следствием и судом установлено, что двое участников организованной преступной группы и три девушки, действующие группой лиц по предварительному сговору, с лета 2022 года до 5 апреля 2023 года незаконно организовали и проводили азартные игры с использованием игровых автоматов с денежным выигрышем в игровых заведениях, расположенных в Мотовилихинском и Ленинском районах Перми."В указанный период в результате совместной преступной деятельности виновные извлекли доход от незаконных организации и проведения азартных игр на общую сумму более 12,4 миллиона рублей, распорядившись полученными денежными средствами по собственному усмотрению", - сообщили в пресс-службе регионального Следственного управления СКР.Приговором суда виновным назначено наказание в виде штрафов в размере от 100 до 500 тысяч рублей.