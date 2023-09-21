Возбуждено уголовное дело в отношении пьяного водителя, устроившего аварию, в которой погибла его 2-летняя дочь

В Коми округе следователем возбуждено уголовное дело в отношении 54-летнего водителя. Он подозревается в нарушении правил дорожного движения, повлекшем смерть его малолетней дочери.По данным следствия, ночью 21 сентября подозреваемый, не имея права управления транспортным средством, находясь в состоянии опьянения, управлял автомобилем ВАЗ-21103. Двигаясь по дороге «Кудымкар-Гайны», в направлении посёлка Гайны, водитель совершил съезд с проезжей части автомобильной дороги с последующим опрокидыванием машины. В результате ДТП, находившаяся в салоне автомобиля малолетняя дочь подозреваемого, получила смертельные травмы, а его 26-летняя сожительница и двое детей 3-х лет и 9 месяцев травмы различной степени тяжести. Водитель с места происшествия скрылся, и был обнаружен сотрудниками полиции в результате поисковых мероприятий."В настоящее время подозреваемый задержан. Следствие намерено ходатайствовать перед судом об избрании в отношении задержанного меры пресечения в виде заключения под стражу. Продолжается проведение необходимых следственных действий, направленных на сбор и закрепление доказательственной базы", - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю.