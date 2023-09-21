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Возбуждено уголовное дело в отношении пьяного водителя, устроившего аварию, в которой погибла его 2-летняя дочь
По данным следствия, ночью 21 сентября подозреваемый, не имея права управления транспортным средством, находясь в состоянии опьянения, управлял автомобилем ВАЗ-21103. Двигаясь по дороге «Кудымкар-Гайны», в направлении посёлка Гайны, водитель совершил съезд с проезжей части автомобильной дороги с последующим опрокидыванием машины. В результате ДТП, находившаяся в салоне автомобиля малолетняя дочь подозреваемого, получила смертельные травмы, а его 26-летняя сожительница и двое детей 3-х лет и 9 месяцев травмы различной степени тяжести. Водитель с места происшествия скрылся, и был обнаружен сотрудниками полиции в результате поисковых мероприятий.
"В настоящее время подозреваемый задержан. Следствие намерено ходатайствовать перед судом об избрании в отношении задержанного меры пресечения в виде заключения под стражу. Продолжается проведение необходимых следственных действий, направленных на сбор и закрепление доказательственной базы", - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю.
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