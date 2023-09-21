Боги переезжают. Экспонаты галереи скоро перевезут во временное фондохранилище

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Одновременно с этим начнутся проектно-изыскательные работы по реконструкции собора, где сейчас расположена галерея. Временные выставки будут открыты до конца октября.
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