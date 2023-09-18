В Прикамье банк оштрафовали за чрезмерное давление на должницу

Судебные приставы Пермского края привлекли банк к административной ответственности и оштрафовали на 90 тысяч рублей. Сотрудники финансовой организации превысили лимит направленных заемщице текстовых сообщений, осуществляли телефонные переговоры с третьими лицами без их согласия, передавали им сведения о должнице и взыскании с нее просроченной задолженности.Также они осуществляли психологическое давление на пермячку, вводя ее в заблуждение и угрожая арестами счетов, визитом выездной бригады и описью имущества. При этом на применение данных мер отсутствовали правовые полномочия, так как ни судебного решения, ни исполнительного производства по данной задолженности в отношении пермячки не имелось.В ГУФССП России по Пермскому краю напоминают, что физические лица защищены от так называемого «выбивания долгов» на законодательном уровне. Жители Пермского края, в отношении которых применяются нелегальные действия со стороны юридических лиц, занимающихся возвратом просроченной задолженности, могут обращаться в Главное управление Федеральной службы по Пермскому краю. Сообщить о противоправных действиях коллекторов можно через интернет-приемную официального сайта Главного Управления или по телефону: 8(342)229-75-87.