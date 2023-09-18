Парламентарии и правительство края провели совместный выездной семинар

На территории курорта Усть-Качка состоялся совместный выездной семинар депутатов Законодательного собрания и правительства Пермского края. Обсудили сразу несколько важных для региона тем.Открывая выездной семинар краевых депутатов и правительства Пермского края, спикер регионального парламента Валерий Сухих отметил, что это практика, которая себя очень хорошо зарекомендовала, когда для конструктивного общения собираются представители законодательной и исполнительной власти.В свое время это была инициатива губернатора Дмитрия Махонина, которую депутаты приняли с энтузиазмом, так что традиционно участников на такой встрече очень много. Подобные встречи не ограничены строгими временными рамками. На повестке дня актуальные вопросы. Речь идет о разных направлениях в жизни региона.Одно из направлений, с которого начали семинар, поддержка участников СВО. Представители правительства и Законодательного собрания выступили с несколькими докладами. Также по актуальной теме высказался глава региона."Мы понимаем, что все больше людей становятся участниками специальной военной операции, люди подписывают контракты, возвращаются домой - и нам надо создать максимально комфортные условия для жизни и работы этих людей и их семей", - подчеркнул Дмитрий Махонин, губернатор Пермского края.Обсуждали и тему подшефного города Северодонецка, куда регулярно отправляются пермские волонтеры. Край активно помогает в восстановлении города.Что касается Прикамья, здесь работа построена во всех округах, помогают и бойцам, и их родственникам.Говорили и на тему комплексного развития Прикамья. Этому в частности способствует программа по формированию комфортной городской среды, когда благодаря федеральной поддержке, краевого и местных бюджетов преображаются пространства в разных населенных пунктах региона.Вопросов для обсуждения много. Главное, чтобы были результаты, говорят депутаты. Идет ли речь о здравоохранении, образовании, культуре или благоустройстве. Такие встречи позволяют делать работу по всем этим направлениям более эффективной, что в итоге ощущают жители Прикамья.