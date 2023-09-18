Депутаты гордумы выехали на Чусовские очистные сооружения

Депутаты Пермской городской Думы выехали на Чусовские очистные сооружения, чтобы на месте посмотреть, как реализуется концессионное соглашение с компанией "Новогор-Прикамье". 10 лет назад компании было доверено управлять водоканалом.Качество воды соответствует всем стандартам. Все благодаря обновленному оборудованию.Экскурсию по Чусовским очистным сооружениям провели депутатам Пермской городской Думы. В частности, им рассказали, что удалось сделать в рамках концессионного соглашения - в частности, была сделана дополнительная ступень очистки воды, которая позволяет оперативно реагировать в случае изменения химического состава.Соглашение с компанией "Новогор-Прикамье" подписали в 2013 году. За это время здесь модернизировали фильтры, реконструировали склады и установили новые насосные агрегаты. Все находится на контроле депутатов. Они же предлагают варианты того, чтобы вода из-под крана была еще лучше.Наталья Мельник, первый заместитель председателя Пермской городской Думы: "Неплохо было бы включиться в национальную программу по чистой воде, получить федеральное финансирование, для того чтобы ускорить ситуацию с очисткой воды для населения города".Обсудили и планы на предстоящую пятилетку. В ближайшем будущем акцент будет сделан на реконструкцию и ремонт сетей в Перми, чтобы снизить аварийность. В год планируют перекладывать порядка 20 км. На сентябрьском заседании депутаты узнают, насколько город готов к зиме. С отчетом выступит компания "Т Плюс", которая обеспечивает жителей горячей водой и теплом.