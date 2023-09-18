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На фестиваль импакт-кино «ЛАМПА» заявились 525 киноработ из 63 стран
Как рассказали организаторы, в этом году на конкурс заявились 525 короткометражных киноработ из 63 стран. Также в специальную номинацию, учрежденную совместно с Представительством ООН по делам беженцев, пришло дополнительно 87 работ. В шорт-листе оказались 56 кинолент из 12 стран.
В рамках «ЛАМПЫ» также будут проходить фестивальные показы и творческие встречи с участием режиссеров и героев конкурсного кино, с известными российскими актерами в лице амбассадоров кинофестиваля. В ходе них также будут представлены работы пермских режиссеров с признанием в любви Пермскому краю.
На деловой площадке запланированы события с актуальными темами и свежим взглядом на мир вдохновляющего кино от профессионалов импакт-кино для представителей киноиндустрии, НКО и социально ответственного бизнеса. Это практико-ориентированные площадки, где участники смогут увидеть актуальные способы и форматы решения социальных проблем, получить полезные знакомства и новые возможности для эффективного киносотрудничества.
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