В Перми прошёл семейный фестиваль финансовый грамотности. Местом для проведения второй год подряд стала Гимназия N 2. В образовательным мероприятии приняли участие воспитанники детских садов, школьники и их родители. Об истории возникновения денег, банках, кредитах и семейном бюджете детям и взрослым рассказали через деловые интерактивные игры, в том числе квест семейных команд «Семь раз подумай – один потрать». Также на открытых уроках выступили ведущие финансисты Перми.Оксана Секлецова, руководитель направления отделения по Пермскому краю Уральского ГУ Банка России: "В наших интересах, чтоб наше население было финансово грамотным, чтобы оно могло защитить свои права на финансовом рынке при получении финансовых услуг, ну и конечно, защититься от кибермошенников разного рода".Главной целью фестиваля стало создание условий совместного изучения финансовых тем взрослыми и детьми, повышение уровня финансовой грамотности, обмен опытом между поколениями. Для тех, кто не смог присоединиться к мероприятию лично, была организована прямая трансляция.Людмила Суханова, директор МАОУ «Гимназия N 2»: "Мы даже хотим выпустить книгу, есть такое желание у министерства финансов, - «Мудрость родителей». Вот как раз мысли главные будут напечатаны в книге и будут храниться в музее министерства финансов Пермского края. Это всё очень интересно и родителям, и учителям. Я сама сижу на каждом абсолютно мероприятии, потому что это интересно".