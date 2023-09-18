В фестивале "Пермская прогулка" приняли участие более 1700 человек

На лыжной базе «Динамо» 17 сентября прошёл городской фестиваль северной ходьбы «Пермская прогулка». Он собрал участников в возрасте от 8 до 93 лет."С каждым годом соревнования по северной ходьбе приобретают всё большую популярность у жителей города и всей страны. Неудивительно, ведь это один из самых доступных и максимально полезных видов спорта. А наши благоустроенные парки и скверы, обширные городские леса подходят для прогулок как нельзя лучше", – сказал на открытии фестиваля глава Перми Эдуард Соснин.Были определены победители в каждой возрастной категории. Абсолютными победителями на дистанции 6 км стали Эдуард Батыркаев и Евгения Субботина. Второе место на этой дистанции у Даниила Апостола и Любови Сыстеровой, третье – у Анатолия Шалаева и Елены Егоровой. На дистанции 3 км первое место заняли Александр Будалин и Варвара Политова, второе место у Михаила Шардина и Любови Горшковой, на третьем — Василий Сыстеров и Мария Вшивкова. Победители и призёры получили награды от партнёров и спонсоров мероприятия.