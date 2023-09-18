← Осенняя страда: над урожаем будущего года работают уже сейчас
В фестивале "Пермская прогулка" приняли участие более 1700 человек
"С каждым годом соревнования по северной ходьбе приобретают всё большую популярность у жителей города и всей страны. Неудивительно, ведь это один из самых доступных и максимально полезных видов спорта. А наши благоустроенные парки и скверы, обширные городские леса подходят для прогулок как нельзя лучше", – сказал на открытии фестиваля глава Перми Эдуард Соснин.
Были определены победители в каждой возрастной категории. Абсолютными победителями на дистанции 6 км стали Эдуард Батыркаев и Евгения Субботина. Второе место на этой дистанции у Даниила Апостола и Любови Сыстеровой, третье – у Анатолия Шалаева и Елены Егоровой. На дистанции 3 км первое место заняли Александр Будалин и Варвара Политова, второе место у Михаила Шардина и Любови Горшковой, на третьем — Василий Сыстеров и Мария Вшивкова. Победители и призёры получили награды от партнёров и спонсоров мероприятия.
|
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
Осенняя страда: над урожаем будущего года работают уже сейчас
В Осе произошла драка между покупательницей и продавцами супермаркета
В Пермском крае продолжается бабье лето
Тренировки для операторов беспилотников будут регулярно проводиться в Перми
В Перми открылся XI Всероссийский форум рабочей молодежи
В Пермском крае завершаются семь избирательных кампаний
В Перми начался ремонт подземного перехода у фабрики «Гознак»
А был ли волк?
В Мотовилихе отметят 85-летие района
Помнит вся Россия про день Бородина
Добавить комментарий: