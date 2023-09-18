Осенняя страда: над урожаем будущего года работают уже сейчас

В Пермском крае собрано 73% зерновых и зернобобовых, активно приступили к уборке овощей и картофеля. Одновременно началась работа над урожаем следующего года.Младший сотрудник лаборатории прецизионных технологий в Лобаново Михаил Гилин показывает достижения научного цеха. Вот агроквадрокоптеры — способны орошать до 1 гектара земель. Михаил Гилин, младший научный сотрудник лаборатории прецизионных технологий Пермского НИИСХ: "Рассчитан на 15 кг полезного груза, здесь установлены различные распрыскиватели по границам".Сегодня ученые Научно-исследовательского института сельского хозяйства активно занимаются селекцией и семеноводством — проект поддержан краевыми властями.Дмитрий Махонин, губернатор Пермского края: "Задача - 50 процентов того семенного фонда, который используется в Пермском крае для яровых, для озимых культур, чтобы институт предоставлял аграриям по достаточно серьезной скидке — 20 процентов".Проект по озимой зерновой культуре реализуется совместно с краевым Мминагро с 2021 года. В его рамках институт обязан поставить к 2025 году аграриям по льготной цене не меньше 750 тонн семян, адаптированных к нашему климату. Увеличенные объемы дают больший урожай и корма для крупного рогатого скота.Павел Носков, министр агропромышленного комплекса Пермского края: "Урожайность, которую мы видим, находится в средних значениях для Пермского края. Итоги этого года будут достаточными для того, чтобы наши сельхозтоваропроизводители обеспечили себя кормами".В этом году аграриями заготовлено около 900 тонн зерна. Задача на ближайшие годы — удвоить показатели.Сегодня в крае убрано 73% посеянных зерновых и зерно-бобовых культур, началась уборка овощей и картофеля.С успехами в отрасли удалось познакомиться в поле. Работы проходят на современной технике.Успехам в отрасли способствуют в том числе меры господдержки. В этом году основные субсидии до аграриев Прикамья дошли еще до начала посевных работ — весной. А это больше 1 миллиарда рублей.