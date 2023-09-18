Осенняя страда: над урожаем будущего года работают уже сейчас

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Сегодня ученые Научно-исследовательского института сельского хозяйства активно занимаются селекцией и семеноводством — проект поддержан краевыми властями.
Дмитрий Махонин, губернатор Пермского края: "Задача - 50 процентов того семенного фонда, который используется в Пермском крае для яровых, для озимых культур, чтобы институт предоставлял аграриям по достаточно серьезной скидке — 20 процентов".
Проект по озимой зерновой культуре реализуется совместно с краевым Мминагро с 2021 года. В его рамках институт обязан поставить к 2025 году аграриям по льготной цене не меньше 750 тонн семян, адаптированных к нашему климату. Увеличенные объемы дают больший урожай и корма для крупного рогатого скота.
Павел Носков, министр агропромышленного комплекса Пермского края: "Урожайность, которую мы видим, находится в средних значениях для Пермского края. Итоги этого года будут достаточными для того, чтобы наши сельхозтоваропроизводители обеспечили себя кормами".
В этом году аграриями заготовлено около 900 тонн зерна. Задача на ближайшие годы — удвоить показатели.
Сегодня в крае убрано 73% посеянных зерновых и зерно-бобовых культур, началась уборка овощей и картофеля.
С успехами в отрасли удалось познакомиться в поле. Работы проходят на современной технике.
Успехам в отрасли способствуют в том числе меры господдержки. В этом году основные субсидии до аграриев Прикамья дошли еще до начала посевных работ — весной. А это больше 1 миллиарда рублей.
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