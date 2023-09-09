В Перми открылся XI Всероссийский форум рабочей молодежи. Его участниками стали молодые специалисты, члены молодежных объединений и кадрового резерва предприятий, в возрасте от 18 до 35 лет со всей страны. Главная идея форума - повышения престижа рабочих профессий, сегодня - и без того востребованных, как никогда.Всероссийский форум рабочей молодежи в этом году проходит в 11-й раз. Из трех тысяч желающих принять в нем участие в столицу Прикамья приехали 300 человек из 68 регионов. Пермский край представляет 50 участнков.О разнообразии регионов и количестве участников можно судить по этой карте. На каждом флажочке ребята указали свой родной город.Главная идея форума - повысить престиж рабочих профессий. Как это сделать, должны будут подумать сами участники под руководством наставников. На заводах молодежь привлекают зарплатой и соответствующими условиями. К примеру, в «ОДК-СТАР» 40% коллектива до 35 лет.Егор Королев, директор по персоналу АО «ОДК-СТАР»: "Помимо зарплаты у нас есть большое количество социальных программ, в том числе, и для молодежи. Мы компенсируем стоимость аренды жилья, есть жилищная программа".А еще подъемные и медобслуживание. Сейчас здесь готовы принять порядка 300 молодых людей на вакансии станочников, операторов-наладчиков, технологов, конструкторов. С работающей молодежью встретился губернатор края Дмитрий Махонин. Участники в свою очередь задавали ему интересующие вопросы.Дмитрий Махонин, губернатор Пермского края: "Очень хотелось, чтобы вы понимали не только то рабочее место, где вы трудитесь, но и дух, идею предприятия, на котором вы работает. Для вас это будет дополнительной возможностью построить карьеру на этом предприятии".В течение трех дней участники побывают на промышленных предприятиях края, где познакомятся с производством и другими молодежными активистами. Ну, а главным итогом форума станет манифест-инструкция по вовлечению молодых людей на предприятия. Его распространят по всей стране.