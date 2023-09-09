В Пермском крае завершаются семь избирательных кампаний

В Пермском крае завершаются сразу семь избирательных кампаний. Голосовать можно было три дня - 7, 8 и 9 сентября, в том числе, удаленно. Систему на устойчивость сегодня проверил искусственный интеллект.Алекс, несмотря на то, что он робот, проявляет интерес к жизни Прикамья. Так, сегодня он решил зайти в сеть и дистанционно проголосовать, благо, что как раз выборы подоспели.Пусть есть интерес, но система всё-таки не пропустила Алекса поставить виртуальную галочку. Во-первых, не подавал заявки, во-вторых, даже с ней бы не получилось.Ирина Решетникова, специалист по связям с общественностью компании Промобот: "Робот может пройти несколько этапов до голосования, но к сожалению, у него есть только технический паспорт, а не паспорт гражданина России, и проголосовать он не может".А вот у людей получается и очень оперативно. Так как могут воспользоваться ДЭГ - дистанционным электронным голосованием через портал Госуслуги.Что касается кампании - выбирают депутатов дум Горнозаводского, Кизеловского, Краснокамского, Оханского и Чайковского округов. Кроме того, проходят довыборы депутатов краевого парламента и Пермской городской Думы.Игорь Вагин, председатель Избирательной комиссии Пермского края: «Жители Пермского края проявили большой интерес к онлайн голосованию, всего на ДЭГ заявилось 9706 избирателей. Это значит, что ДЭГ будет применяться в Прикамье и в дальнейшем».Заявки на ДЭГ принимались заранее, и это первые выборы в крае, когда избиратели смогли воспользоваться такой возможностью. При этом способ «бюллетень - галочка - урна» никто не отменял.И стоит обратить внимание, что выборы вновь продлятся три дня - с 8 по 10 сентября, так что любой желающий сможет найти время и отдать свой голос.Ну, а робот Алекс надежды не теряет, для поднятия настроения цитирует стихи, и обещает вернуться к выборной теме, и уже не как избиратель.