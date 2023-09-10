Тренировки для операторов беспилотников будут регулярно проводиться в Перми

В Перми будут регулярно проводить тренировки для операторов беспилотных летательных аппаратов. Место определено - это пространство «Точки кипения» на заводе Шпагина. Каждый участник здесь сможет попробовать управлять беспилотником на симуляторе или пилотировать настоящий дрон.

На первую открытую тренировку операторов дронов на заводе имени Шпагина в пространстве коллективной работы «Точка кипения – Пермь» пришли спортсмены и те, кому просто интересна эта тема.

Тем, кто уже обладает маломальскими навыками управления, было предложено пилотировать настоящий дрон малого веса.

А для тех, кто ещё с дронами и квадрокоптерами на вы – было предложено окунуться в виртуальную реальность.

Для тех, кто впервые взял пульт от дрона, есть симулятор. Так и техника останется целой, и вы довольны.

По словам организаторов, цель мероприятия – познакомить жителей Пермского края, которые интересуются этой сферой, с работой беспилотных летательных аппаратов и возможностями их применения.

Матвей Наугольных, руководитель Уральской академии БПЛА «TELPOZ Academy»: "В дальнейшем у людей будет возможность проводить регулярные тренировки, также они будут проходить на заводе имени Шпагина раз в неделю. Информация будет размещена и у нас на сайте, и в каналах «Точки кипения»".

В планах проводить такие мероприятия чаще, чтобы расширять сообщество операторов дронов.