В Перми начался ремонт подземного перехода у фабрики «Гознак»
Кроме того, проводится процедура по выбору подрядчика для ремонта подземного пешеходного перехода по шоссе Космонавтов возле Центрального рынка в Ленинском районе. В рамках контракта на ремонт и содержание перехода предусмотрены работы по очистке, покраске стен и потолка, замена ливнеприёмников, перил и люков в переходе, покраска металлических конструкций.
Напомним, этим летом был отремонтирован подземный переход на ул. Уральской в Мотовилихинском районе.
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