В Перми начался ремонт подземного перехода у фабрики «Гознак». В МКУ «Пермблагоустройство» сообщили, что на объекте будут выполнены работы по оштукатуриванию бетонных поверхностей перехода, затем их окраска. Также запланировано частичное восстановление системы освещения подземного перехода. Помимо этого, в ходе ремонта подрядчик выполнит работы по устройству противоскользящего покрытия пола из резиновой крошки, устройство крыш над лестничными сходами и замену ливнеприёмных решеток. Ремонт перехода на «Гознаке» планируется завершить в начале ноября 2023 года.Кроме того, проводится процедура по выбору подрядчика для ремонта подземного пешеходного перехода по шоссе Космонавтов возле Центрального рынка в Ленинском районе. В рамках контракта на ремонт и содержание перехода предусмотрены работы по очистке, покраске стен и потолка, замена ливнеприёмников, перил и люков в переходе, покраска металлических конструкций.Напомним, этим летом был отремонтирован подземный переход на ул. Уральской в Мотовилихинском районе.