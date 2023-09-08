В ЖК "Погода" возведут площадку для зарядки электробусов

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← В Перми прошла открытая тренировка пилотов дронов
В Прикамье задержан очередной курьер телефонных мошенников →
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28.07.2023 в 15:30
02.05.2023 в 20:39
27.04.2023 в 17:20
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22.04.2023 в 10:00
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В Перми прошла открытая тренировка пилотов дронов
В Березниках в результате ДТП перевернулись квадроцикл и УАЗ
В Перми горел пункт приема металлолома
Пермь принимает XI Всероссийский форум рабочей молодежи
В Прикамье ожидаются ливни с грозами
С 11 сентября в Перми будет запущен экспресс-маршрут №1т
Пермякам напоминают о мерах безопасности при сушке овощных ям
В Перми парки и долины малых рек становятся полноценными зонами отдыха
Не вандализм, а искусство: в Прикамье поддержат легальных уличных художников
Летом 2023 года в Прикамье утонули 40 человек
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