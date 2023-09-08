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В Прикамье задержан очередной курьер телефонных мошенников

В Пермском крае сотрудники полиции задержали 23-летнего пермяка, выполнявшего функции курьера в мошеннической схеме «Родственник в беде». В дежурную часть отдела МВД России по Нытвенскому городскому округу поступила информация, что в отношении местной жительницы 1937 года рождения были совершены мошеннические действия.Выехавшая на место следственно-оперативная группа выяснила, что на стационарный телефон пенсионерки поступил звонок. Собеседник, представившийся следователем, сообщил, что дочь пожилой женщины попала в дорожно-транспортное происшествие с пострадавшим. На лечение жертвы срочно нужны деньги, иначе родственнице не избежать уголовной ответственности. Поверив собеседнику, пенсионерка сообщила о готовности выполнить все необходимое. За деньгами приехал молодой человек, которому женщина передала 150 000 рублей. Позже, убедившись, что с дочерью все в порядке, потерпевшая поняла, что ее обманули.

"В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили личность предполагаемого злоумышленника и задержали его. Им оказался житель краевой столицы 2000 года рождения. Молодой человек пояснил полицейским, что за денежное вознаграждение выполнял инструкции куратора из переписки в мессенджере: приезжал по указанным адресам, забирал у потерпевших деньги и отправлял по реквизитам", - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю.
Полицейские установили причастность задержанного еще к двум таким преступлениям на территории Нытвенского городского округа. В один день по схожей схеме он, выполняя функции курьера, похитил у пожилых женщин в общей сложности более 700 000 рублей.
По данному факту сотрудниками полиции возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ «Мошенничество». Расследование продолжается, на время его проведения подозреваемый заключен под стражу. Устанавливается причастность молодого человека к другим аналогичным преступлениям, а также причастность к противоправной деятельности иных лиц.

Опубликовано: 08.09.2023 в 13:40 в рубрике - Вести Пермь

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