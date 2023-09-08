В Перми прошла открытая тренировка пилотов дронов

В Перми прошла первая открытая тренировка для операторов беспилотных летательных аппаратов. Каждый участник мог попробовать управлять беспилотником на симуляторе или пилотировать настоящий дрон.На первую открытую тренировку операторов дронов на заводе им. Шпагина в пространстве "Точка кипения Пермь" пришли спортсмены и те, кому интересна эта тема. Тем, кто обладает минимальными навыками управления, было предложено пилотировать настоящий дрон малого веса.Для тех, кто с дронами и квадрокоптерами на "вы", было предложено окунуться в виртуальную реальность.Цель мероприятия - познакомить жителей Пермского края с работой беспилотных летательных аппаратов и сферой их применения. По словам организаторов, в дальнейшем у людей будет возможность проводить регулярные тренировки на заводе им. Шпагина раз в неделю. Информация будет размещена на каналах "Точки кипения". В планах проводить такие мероприятия чаще, чтобы расширить сообщество операторов дронов.