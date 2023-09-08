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В Перми прошла открытая тренировка пилотов дронов
На первую открытую тренировку операторов дронов на заводе им. Шпагина в пространстве "Точка кипения Пермь" пришли спортсмены и те, кому интересна эта тема. Тем, кто обладает минимальными навыками управления, было предложено пилотировать настоящий дрон малого веса.
Для тех, кто с дронами и квадрокоптерами на "вы", было предложено окунуться в виртуальную реальность.
Цель мероприятия - познакомить жителей Пермского края с работой беспилотных летательных аппаратов и сферой их применения. По словам организаторов, в дальнейшем у людей будет возможность проводить регулярные тренировки на заводе им. Шпагина раз в неделю. Информация будет размещена на каналах "Точки кипения". В планах проводить такие мероприятия чаще, чтобы расширить сообщество операторов дронов.
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