Пермякам напоминают о мерах безопасности при сушке овощных ям

К завершению дачного сезона пожарные и сотрудники департамента общественной безопасности администрации Перми проводят профилактические рейды, посвященные соблюдению мер безопасности при сушке овощных ям. Самые распространенные ошибки - разведение костров внутри погребов и оставление без присмотра источников открытого огня; использование печек-буржуек, электровентиляторов, газовых горелок, баллонов и самодельных нагревательных приборов. "Категорически запрещено при сушке овощных ям пользоваться открытым огнем, старыми электроприборами. При долговременном закрытии овощной ямы образуется большая концентрация угарного газа. Даже 10% угарного газа вызывают у человека отравление и потерю сознания", - сказал Игорь Кузнецов, начальник сектора по взаимодествию с административными органами администрации Перми. С начала осени из-за несоблюдения мер безопасности в Прикамье произошло пять пожаров в овощных ямах. К счастью, обошлось без жертв. Но статистика прошлого года удручает - в 19 пожарах погиб 1 человек и 4 человека получили травмы. "В поселке Полазна женщина решила просушить яму газовой горелкой, которая была неисправна. Произошел взрыв. Женщина получила множественные ожоги и скончалась в больнице. В 2020 году также были трагические случаи - погибли два человека", - сообщил Илья Леонтьев, начальник ОНДиПР г. Перми по Дзержинскому району ГУ МЧС России по Пермскому краю.