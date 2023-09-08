В Перми парки и долины малых рек становятся полноценными зонами отдыха

Работы по проекту «Зеленое кольцо» Перми обсуждались на заседании правительства региона. Речь о благоустройстве долин малых рек и создании здесь полноценных зон отдыха.Юный велосипедист Артем делится впечатлениями от новой дорожки, которая появилась в Балатовском парке возле «Золотых песков». Вместе с бабушкой в лесном массиве мальчик гуляет каждый день. Говорят, парк преображается на глазах.Нина Томилина: "Очень много парков делается. Все так облагораживается".Работы повсеместно кипят в рамках проекта «Зеленое кольцо». В Черняевском лесу уже есть на что посмотреть. И это не только благоустроенные дорожки и навигационные карты. Появятся теплые туалеты, пункты проката инвентаря и уютные пространства.Готовится к открытию большая площадка в Черняевском лесу. Здесь взрослые смогут отдохнуть на лавочках и укрыться от зноя, а дети оценить масштабы большого деревянного комплекса.Создание единого водно-зеленого каркаса Перми, восстановление нарушенного экологического равновесия речных долин, а также создание благоприятной среды для отдыха людей обсудили на заседании краевого правительства. С докладом выступил министр ЖКХ и благоустройства Артём Балахнин.Артём Балахнин, министр ЖКХ и благоустройства Пермского края: "Парк «Красные казармы» будет выполнять функции рекреационного и спортивно-оздоровительного пространства для большинства жителей микрорайона. Парк Средняя дамба также будет выполнять рекреационную и образовательную функцию".Набережная, долины малых рек, яблоневый сад. Одни проекты закончат до конца этого года, а другие места приведут в порядок до 2025-го. Губернатор Дмитрий Махонин поручил ход работ и их качество держать на особом контроле.Дмитрий Махонин, губернатор Пермского края: "Применять максимально антивандальные и малые архитектурные формы и материалы. Объекты должны быть оснащены камерами видеонаблюдения. Все необходимое и неудобства с жителями обсуждать, чтобы они были готовы, и не было не приятных сюрпризов для них".Большое внимание уделяется долинам малых рек. Так, работы сейчас идут на Егошихе. Здесь уже можно увидеть очертания ступенчатого спуска из деревянного и решетчатого настила и смотровых.Егор Сарычев, смотрящий: "Проложена дорога до рудника, до «Летающего лыжника», ведется тропинка до церкви, прокладываются основные дорожки. Скоро будем заканчивать этот объект, этот участок".В Черняевском лесу в эти дни многолюдно. После благоустройства желающих пообщаться с его обитателями в комфортных условиях станет еще больше.