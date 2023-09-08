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С 11 сентября в Перми будет запущен экспресс-маршрут №1т
Автобусы будут осуществлять посадку и высадку на остановках: «Центральный рынок», «Улица Попова», «Улица Окулова», «Замок в долине» (по требованию), «Сосновый бор», «Блочная (по требованию)», «Микрорайон Гайва», «Улица Барнаульская», «Рынок», «5-й микрорайон», «9-й микрорайон», «10-й микрорайон», «Камкабель», «Микрорайон Одино», «Микрорайон Трясолобова» и «Микрорайон Заозерье».
Маршрут будет обслуживаться автобусами среднего класса и работать по нерегулируемому тарифу. Стоимость проезда составит 40 рублей.
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