Не вандализм, а искусство: в Прикамье поддержат легальных уличных художников

Нелегалов - карать, легальных уличных художников только поддерживать. Для последних в Пермском крае власти создали отдельный сайт - "Граффити Пермь" - здесь можно найти площадки для творчества. Проект представили губернатору региона.Была просто стена, говорит Лариса, а теперь настоящая дверь к облакам. Это граффити «Портал» на улице Панфилова от художника Алексея Бесто. Гигантский рисунок с эффектом 3D, позволяющий зрителям фантазировать. Лариса Сизоненко: "Кажется, что здесь куда-то точно портал исчезает, а с другой стороны уже не так".Что-то подобное пермяки уже видели несколько лет назад на асфальте - каньон и мостик над ним, чтобы можно было пройти с ощущением присутствия. Ещё раньше пермский художник Александр Жунёв продемонстрировал, как можно работать с большими формами, создав портрет Есенина на стене недостроя.Дмитрий, уличный художник: "Саша внёс свою лепту, это безусловно. Ещё так же Слава Мофф оказал тоже огромное влияние".Вот и одна из последних работ Моффа - «Винил» на улице Ямпольской, в Закамске. А совсем недалеко - чистая стена будущего молодёжного центра на Маршала Рыбалко и эскизы в руках художников, которые будут здесь работать. А в центре, на Белинского, работа в разгаре - на стене пожарной части почти готово граффити «Город трудовой доблести». В создании принял участие глава региона - Дмитрий Махонин раскрасил одну из надписей.Всё это легальная часть стрит-арта в Перми и крае, что краевые власти со своей стороны поддерживают. Но открытым остаётся вопрос с незаконными рисунками и надписями, что и стало темой отдельного совещания у губернатора.Дмитрий Махонин, губернатор Пермского края: "Есть волны нанесений на объекты культурного наследия, на отремонтированные фасады соответствующих рисунков разной направленности. Об этом хотел поговорить, и понять, как нам наладить более продуктивную работу с тем, чтобы у нас молодые люди, и не только молодые, рисовали в положенных местах".Налажено взаимодействие с УК и ТСЖ, увеличивается количество камер на улицах и рейдов сотрудников полиции, при этом разрисовывание стен может привести и к уголовной ответственности.Максим Осколков, начальник отдела организации деятельности участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних ГУ МВД России по Пермскому краю: "Предусмотрена 214 статья, где максимальный штраф - 40 тысяч рублей, а также обязательные исправительные работы и арест до 15 суток".Это при том, что есть вполне доступные локации, и найти их можно на сайте "Граффити Пермь", который разработчики представили губернатору. Художники могут регистрироваться, владельцы - предлагать площадки для работы. Поверхности разные, точно так же, как и тематика. Это может быть фантазия автора, или отражение реальных событий разных лет.Алгоритм прост - есть желание попробовать свои силы в стрит-арте - законные возможности для этого имеются. Есть и сайт, который работает, мест хватает, так что можно творить и при этом не портить облик своего города, а делать его лучше.