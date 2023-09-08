← Летом 2023 года в Прикамье утонули 40 человек
В Перми парки и долины малых рек становятся полноценными зонами отдыха →
Не вандализм, а искусство: в Прикамье поддержат легальных уличных художников
Что-то подобное пермяки уже видели несколько лет назад на асфальте - каньон и мостик над ним, чтобы можно было пройти с ощущением присутствия. Ещё раньше пермский художник Александр Жунёв продемонстрировал, как можно работать с большими формами, создав портрет Есенина на стене недостроя.
Дмитрий, уличный художник: "Саша внёс свою лепту, это безусловно. Ещё так же Слава Мофф оказал тоже огромное влияние".
Вот и одна из последних работ Моффа - «Винил» на улице Ямпольской, в Закамске. А совсем недалеко - чистая стена будущего молодёжного центра на Маршала Рыбалко и эскизы в руках художников, которые будут здесь работать. А в центре, на Белинского, работа в разгаре - на стене пожарной части почти готово граффити «Город трудовой доблести». В создании принял участие глава региона - Дмитрий Махонин раскрасил одну из надписей.
Всё это легальная часть стрит-арта в Перми и крае, что краевые власти со своей стороны поддерживают. Но открытым остаётся вопрос с незаконными рисунками и надписями, что и стало темой отдельного совещания у губернатора.
Дмитрий Махонин, губернатор Пермского края: "Есть волны нанесений на объекты культурного наследия, на отремонтированные фасады соответствующих рисунков разной направленности. Об этом хотел поговорить, и понять, как нам наладить более продуктивную работу с тем, чтобы у нас молодые люди, и не только молодые, рисовали в положенных местах".
Налажено взаимодействие с УК и ТСЖ, увеличивается количество камер на улицах и рейдов сотрудников полиции, при этом разрисовывание стен может привести и к уголовной ответственности.
Максим Осколков, начальник отдела организации деятельности участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних ГУ МВД России по Пермскому краю: "Предусмотрена 214 статья, где максимальный штраф - 40 тысяч рублей, а также обязательные исправительные работы и арест до 15 суток".
Это при том, что есть вполне доступные локации, и найти их можно на сайте "Граффити Пермь", который разработчики представили губернатору. Художники могут регистрироваться, владельцы - предлагать площадки для работы. Поверхности разные, точно так же, как и тематика. Это может быть фантазия автора, или отражение реальных событий разных лет.
Алгоритм прост - есть желание попробовать свои силы в стрит-арте - законные возможности для этого имеются. Есть и сайт, который работает, мест хватает, так что можно творить и при этом не портить облик своего города, а делать его лучше.
|
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
Летом 2023 года в Прикамье утонули 40 человек
Стали известны обстоятельства аварии, в которой тяжело пострадал несовершеннолетний
Полиция разыскивает стрелка, ранившего ребенка в голову. Подробности ЧП
На заседании правительства обсудили реализацию проекта «Зеленое кольцо»
В Чернушке подросток на мотоцикле пострадал в ДТП
Стрельба из пневматики. В Перми ранен 15-летний мальчик
В Прикамье рейтинг управляющих компаний теперь будут формировать жители
В мэрии Перми поделились планами по расширению зоны платной парковки
В Прикамье на участие в дистанционном электронном голосовании заявилось свыше 9,7 тысяч человек
Арбузы удались на славу
Добавить комментарий: