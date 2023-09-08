Летом 2023 года в Прикамье утонули 40 человек

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Вадим Арамилев, заместитель руководителя ГУ МЧС России по Пермскому краю: "По гендерному признаку можно сделать вывод, что у нас основная гибель произошла - это дети от 10 до 14 лет, это 5 человек. Старше 14 лет, это от 15 и старше - два человека. Это всё были мальчики. Также у нас погибла одна девочка".
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