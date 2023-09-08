Летом 2023 года в Прикамье утонули 40 человек

В Пермском крае летом 2023 года утонули 40 человек. Восемь из них - дети. В течение купального сезона, официально в Прикамье он длится с 15 июня по 31 августа, на водоемах произошло 47 ЧП. Об этом сообщили на пресс-конференции в краевом управлении МЧС. По сравнению с прошлым годом печальная статистика улучшилась. За тот же период 2022 года утонули 55 человек, среди них — 11 детей. Причины трагедий остались те же: купание в необорудованных местах, в состоянии опьянения и оставление детей без присмотра.Вадим Арамилев, заместитель руководителя ГУ МЧС России по Пермскому краю: "По гендерному признаку можно сделать вывод, что у нас основная гибель произошла - это дети от 10 до 14 лет, это 5 человек. Старше 14 лет, это от 15 и старше - два человека. Это всё были мальчики. Также у нас погибла одна девочка".