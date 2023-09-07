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В мэрии Перми поделились планами по расширению зоны платной парковки
в Пермской дирекции дорожного транспорта, регулярный мониторинг, проводимый на отдельных участках этих дорог, выявил высокий уровень занятости и дефицит парковочных мест.
Так, с 2 октября планируется расширение зоны платных парковок в зоне №101 на следующих участках:
– улица Плеханова от улицы Луначарского до улицы Петропавловской;
– улица Петропавловская от улицы Плеханова до улицы Крисанова;
– улица Ленина от улицы Плеханова до улицы Крисанова;
– улица Екатерининская от улицы Плеханова до улицы Крисанова;
– улица Луначарского от улицы Плеханова до улицы Крисанова.
Плата за их использование будет составлять 20 рублей в час.
Кроме того, в связи с существующим дефицитом парковочных мест и в целях повышения эффективности работы улично-дорожной сети было принято решение с 1 ноября расширить границы тарифной зоны №102 с размером платы 30 рублей в час на парковочные места, расположенные в проезде от улицы Советской до улицы Петропавловской, 59.
Планируется также, что с 1 января 2024 года 20 рублей в час составит стоимость парковочного места на следующих участках:
– улица Героев Хасана от улицы Белинского до улицы Соловьёва;
– Комсомольский проспект от улицы Белинского до улицы Соловьёва;
– улица Куйбышева от улицы Белинского до улицы Юрия Смирнова;
– улица Юрия Смирнова от улицы Куйбышева до улицы Героев Хасана;
– улица Соловьёва от улицы Куйбышева до улицы Героев Хасана.
Параллельно с расширением зоны платной парковки городские власти ведут работу по созданию внутризональных плоскостных муниципальных парковок. Такие парковки предназначены для удобства автомобилистов, которые хотят оставлять машину на одном месте в течение всего рабочего дня. В таком случае оплата взимается только за 6 часов непрерывного использования парковки, даже если число фактически проведённых на ней часов больше. С 2 октября планируется ввести в эксплуатацию две такие площадки:
– в районе дома №1 по улице Пушкина (вдоль улицы Клименко на участке от улицы Луначарского до улицы Пушкина);
– вблизи зданий №21, №23 по улице Попова.
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