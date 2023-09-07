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В Прикамье рейтинг управляющих компаний теперь будут формировать жители

Сегодня на заседании правительства Пермского края под председательством губернатора Пермского края Дмитрия Махонина обсудили новый механизм формирования рейтинга управляющих компаний региона в сфере ЖКХ. По словам главы региона, рейтинг призван стимулировать и повышать ответственность управляющих компаний перед собственниками помещений многоквартирных домов, однако сегодня назрела необходимость в его изменении. Ранее он составлялся по результатам проверок надзорных органов, теперь же для объективности жители смогут самостоятельно оценивать деятельность управляющей компании по десяти критериям.
Для этого на портале «Управляем вместе» создан специальный раздел. По пятизвездочной системе здесь можно оценить качество услуг, оперативность решения проблем, прозрачность деятельности, качество обслуживания, вежливость, прозрачность начислений, организацию аварийно-диспетчерского обслуживания и другое. Пользователь может оценивать не более трех УК в течение квартала, а каждую из выбранных УК – не чаще одного раза в квартал.
«Рейтинг пересчитывается автоматически в онлайн-режиме. Жители видят среднюю оценку управляющей компании и позицию в списке. По завершении квартала результаты фиксируются», – сообщили в министерства информационного развития и связи Пермского края.


Опубликовано: 07.09.2023 в 15:35 в рубрике - Вести Пермь

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← В мэрии Перми поделились планами по расширению зоны платной парковки

Стрельба из пневматики. В Перми ранен 15-летний мальчик →

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