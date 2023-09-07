В Прикамье на участие в дистанционном электронном голосовании заявилось свыше 9,7 тысяч человек

В Пермском крае завершился прием заявок на дистанционное электронное голосование (ДЭГ) в предстоящих выборах. К онлайн-голосованию всего в регионе присоединились 9706 избирателей. Напомним, с 8 по 10 сентября в Прикамье в Горнозаводском, Краснокамском, Кизеловском, Оханском, Чусовском, Чайковском округах и в Индустриальном районе Перми пройдут выборы депутатов представительных органов.

Ранее Избирательная комиссия Пермского края по согласованию с ЦИК приняла решение о применении для удобства избирателей технологий ДЭГ. Она позволяет избирателям проголосовать дистанционно, не приходя в участок, с помощью мобильного телефона или компьютера.

«Сегодняшний результат подачи заявлений на онлайн-голосование однозначно показывает его востребованность у избирателей. Это самый красноречивый ответ на сомнения относительно его проведения, возникающие у отдельных политических сил. А, значит, ДЭГ, наряду с другими формами голосования, будет применяться в Пермском крае и в дальнейшем», – сказал рредседатель Избирательной комиссии Пермского края Игорь Вагин.