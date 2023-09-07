В Перми стартует XI Всероссийский форум рабочей молодежи

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Всего в этом году на форум поступило порядка трех тысяч заявок со всей страны. По результатам отбора в краевую столицу приедет 300 человек из 68 субъектов Российской Федерации. Пермский край на событии будут представлять 50 участников.
В программе форума запланированы стратегические сессии, круглые столы с участием топ-менеджеров и представителей крупного отраслевого бизнеса, тематические лекции, мастер-классы от ведущих экспертов в сфере карьеры и другое. Также в течение трех дней для участников форума запланированы экскурсии на предприятия региона с посещением производственных зон, а также знакомство с инфраструктурой компаний, встречи с молодежными активами предприятий. Официальное открытие форума состоится 8 сентября.
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