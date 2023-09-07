В Перми более 3 тысяч человек занимались летом на открытых спортивных площадках

С 1 июня по 31 августа в Перми работали 33 открытые спортивные площадки, за каждой из которых закреплён инструктор. В течение лета площадки посещали как организованные группы, так и отдельные жители города.Так, в Кировском районе работало 8 площадок, в Дзержинском – 5, в Индустриальном – 8, в Мотовилихинском – 3, в Ленинском – 3, в Свердловском районе – 3, в Орджоникидзевском – 3. За все лето площадки посетили 3748 человек.На городских спортивных площадках прошли весёлые старты, турниры по настольному теннису, шахматам и шашкам, обучение элементам единоборств и туристским навыкам, соревнования по детскому футболу и северной ходьбе и другое.С 15 июня по 15 сентября в Перми также реализуется региональный проект «Тренер нашего двора». В рамках проекта пермяки получили возможность бесплатно посещать занятия с тренером на открытой спортивной площадке по адресу: улица Старцева,5. Проект направлен на пропаганду здорового образа жизни и создание системы физкультурно-оздоровительного и спортивного досуга жителей города.