В Перми более 3 тысяч человек занимались летом на открытых спортивных площадках
На городских спортивных площадках прошли весёлые старты, турниры по настольному теннису, шахматам и шашкам, обучение элементам единоборств и туристским навыкам, соревнования по детскому футболу и северной ходьбе и другое.
С 15 июня по 15 сентября в Перми также реализуется региональный проект «Тренер нашего двора». В рамках проекта пермяки получили возможность бесплатно посещать занятия с тренером на открытой спортивной площадке по адресу: улица Старцева,5. Проект направлен на пропаганду здорового образа жизни и создание системы физкультурно-оздоровительного и спортивного досуга жителей города.
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