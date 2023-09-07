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В Перми готовится к открытию ярмарка растений от новосибирского питомника

В Перми готовится к открытию выставка- ярмарка новосибирского питомника плодовых растений "Надежный сад".
На выставке можно познакомиться с необычными сортами плодовых деревьев, разнообразными плодово-ягодными культурами, отобранными ведущими селекционерами страны. Голубика садовая, малина кустовая, ежевика бесшипная, клубника, черевишня и жимолость. Яблони и груши на карликовом подвое вырастают до 2, 5 метров в высоту - их удобно обрезать, обрабатывать и собирать урожай. Как правильно ухаживать за растениями, подскажут специалисты.
Познакомиться и приобрести разработки новосибирских селекционеров можно с 9:00 до 19:00, возле ДКЖ с 10 по 13 сентября включительно.

Опубликовано: 07.09.2023 в 12:55 в рубрике - Вести Пермь

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